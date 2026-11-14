Mugnano, extracomunitario investito da uno scooter sulla Circumvallazione: è in rianimazione

Grave incidente nella zona della circumvallazione, a Mugnano, dove un uomo extracomunitario è stato investito da uno scooter mentre si trovava sul marciapiede. Le sue condizioni sarebbero gravissime: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Giugliano.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un lavoratore dipendente di una ditta della zona. Al momento dell’impatto si trovava sul marciapiede della circumvallazione, quando è stato travolto dal mezzo a due ruote per cause ancora da chiarire.

La dinamica dell’incidente resta da ricostruire. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle generalità dell’uomo né sulle circostanze che hanno portato all’investimento.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.