Mugnano, truffa del falso pacco Amazon: anziani raggirati in casa, rubati 750 euro e gioielli per 3mila euro

Condividi

Visite: 106

73 Visite

Ancora una truffa ai danni di persone anziane, questa volta a Mugnano di Napoli, dove una coppia è finita nel mirino di malviventi che hanno utilizzato la tecnica del falso pacco Amazon per introdursi nell’abitazione e mettere a segno un furto.

La vicenda risale allo scorso 12 novembre. Secondo quanto denunciato ai Carabinieri di Mugnano, la donna avrebbe ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi il figlio, le avrebbe raccontato di essere in attesa di un pacco Amazon da ritirare e pagare. Un pretesto studiato per convincere la coppia della necessità di effettuare il pagamento e creare le condizioni per agire indisturbati.

Con questo stratagemma, il marito sarebbe stato indotto ad allontanarsi dall’abitazione e a recarsi presso l’ufficio postale per occuparsi del presunto ritiro. Una volta rimasta sola in casa la donna, è entrato in azione un complice.

Poco dopo, infatti, un giovane si è presentato al citofono qualificandosi come «il postino». Riuscito a entrare nell’abitazione, avrebbe approfittato della situazione per impossessarsi di 750 euro in contanti e di diversi gioielli, per un valore stimato complessivo di circa 3mila euro.

Soltanto successivamente la coppia si sarebbe resa conto di essere stata vittima di una truffa organizzata nei dettagli, facendo leva sulla fiducia e sull’apprensione dei genitori nei confronti dei figli.

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri della locale stazione, ai quali spetterà ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti