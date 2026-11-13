Soresa, il consulente fiscale è un consigliere di Casoria eletto nella lista di Casillo, il deluchiano arrestato pochi giorni fa

Condividi

Visite: 408

118 Visite

Giuseppe Barra, commercialista e amministratore comunale, ha ricevuto l’incarico dalla società regionale degli acquisti sanitari nel 2023, durante la presidenza di Tommaso Casillo, oggi arrestato per corruzione. «Nessuna legge vieta quell’incarico», replica.

Non solo appalti e gare. Sotto la lente degli accertamenti su Soresa finiscono anche consulenze e nomine del periodo in cui Tommaso Casillo era alla guida della società regionale degli acquisti sanitari, dal 2022.

Tra gli incarichi emerge quello affidato nel 2023 a Giuseppe Barra, commercialista originario di Casoria, città che rappresenta la roccaforte politica dello stesso Casillo. Ma c’è un altro elemento: Barra non è soltanto un professionista, è anche consigliere comunale a Casoria, eletto nella lista di Campania Libera, il movimento politico di Vincenzo De Luca a cui appartiene Casillo, di cui era uno dei principali referenti in Campania.

Una coincidenza che solleva interrogativi sull’opportunità dell’incarico, pur senza che il nome di Barra risulti coinvolto nell’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto dell’ex sottosegretario.

«Nessuna legge vieta quell’incarico che svolgo», sostiene il commercialista. E, di fronte alle perplessità sull’opportunità della nomina, replica: «Si potrebbe valutare allora la questione di opportunità su tutti gli incarichi dati dalle amministrazioni pubbliche negli ultimi venti anni».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti