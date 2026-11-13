Marano, strade e società rifiuti: via Lazio verso il completamento, resta l’incognita sui pagamenti di Marano Ambiente

A Marano proseguono gli interventi di rifacimento delle strade. Tra oggi e lunedì è previsto il completamento dei lavori in via Lazio. Il giorno successivo il cantiere si sposterà su corso Mediterraneo, per poi proseguire lungo via Marano-Quarto, via San Castrese e in altre zone della città che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Sul fronte dei rifiuti, resta invece da chiarire la situazione degli stipendi dei dipendenti di Marano Ambiente. I sindacati hanno nuovamente sollecitato i vertici aziendali e il curatore giudiziario per avere certezze sui tempi dei pagamenti.

Al momento non è chiaro se le retribuzioni potranno essere corrisposte entro il 15. Persistono infatti alcune difficoltà legate all’utilizzo dei conti correnti sottoposti a sequestro. La procedura potrebbe tuttavia diventare più semplice attraverso l’anticipazione delle somme da parte dei Comuni, una soluzione che consentirebbe, per la seconda volta, di superare gli ostacoli legati ai conti bloccati.