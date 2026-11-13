Campi Flegrei, un miliardo per la sicurezza: Fico commissario fino al 2036. Contributi fino al 100% per le famiglie

Un miliardo di euro in dieci anni per affrontare l’emergenza bradisismica, mettere in sicurezza gli edifici e sostenere le famiglie che vivono nelle aree dei Campi Flegrei. È il piano messo in campo dal Governo con il nuovo decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore, che ridisegna la gestione degli interventi e affida il coordinamento al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nominato commissario straordinario fino al 31 dicembre 2036.

Il provvedimento punta su prevenzione, riparazione degli immobili danneggiati, interventi sul patrimonio pubblico e, nei casi di maggiore esposizione al rischio, anche sulla delocalizzazione degli edifici.

Un miliardo in dieci anni

Le risorse previste ammontano a 100 milioni di euro all’anno, dal 2027 al 2036, per un totale di un miliardo. I finanziamenti saranno divisi in due fondi da 50 milioni ciascuno: uno destinato agli edifici privati, per la prevenzione e la riduzione della vulnerabilità sismica, l’altro agli edifici pubblici, alle infrastrutture e ai servizi essenziali.

Case, contributi fino al 100%

Tra le misure più rilevanti c’è l’aumento dei contributi per la messa in sicurezza delle abitazioni. Per i proprietari con reddito imponibile inferiore a 28mila euro, escluso quello relativo all’abitazione principale, la copertura pubblica potrà arrivare al 100% delle spese ammissibili, rispetto al precedente limite del 70%.

Previsto anche un contributo fino a 30mila euro per ogni unità immobiliare che abbia riportato danni lievi e sia stata sgomberata in seguito agli eventi sismici. L’obiettivo è consentire il ripristino delle abitazioni e il rientro delle famiglie entro tempi contenuti: i lavori dovranno concludersi entro 120 giorni dall’avvio, secondo le procedure stabilite.

Delocalizzazione nelle aree più esposte

Il decreto apre inoltre alla possibilità di trasferire gli immobili situati nelle zone maggiormente esposte ai rischi. Le aree interessate saranno individuate sulla base di valutazioni scientifiche che prenderanno in considerazione il bradisismo, il rischio sismico e vulcanico e la presenza di emissioni di gas nocivi.

Un intervento specifico riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Acer in via Coste d’Agnano Solfatara, a Pozzuoli, già sgomberati per inagibilità. Per la demolizione e la ricostruzione in un’area più sicura sono stati previsti oltre 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029.

Fico alla guida della struttura commissariale

Roberto Fico sarà affiancato da una struttura di supporto composta da un massimo di 93 persone e da due vicecommissari: uno si occuperà del patrimonio pubblico e delle infrastrutture, l’altro degli immobili privati e delle misure di assistenza a famiglie e imprese.

Per accelerare le procedure sarà istituita anche una Conferenza di servizi permanente. Il decreto introduce inoltre limitazioni alle nuove costruzioni, consentendole soltanto in casi eccezionali e adeguatamente motivati, con priorità alla riqualificazione degli edifici esistenti.

Sospensione di tasse e mutui

Il provvedimento prevede infine misure di sostegno per i cittadini colpiti dai terremoti del 31 luglio e del primo agosto 2026. Per gli aventi diritto è prevista la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026.

Per le imprese e i professionisti che svolgevano la propria attività negli immobili interessati, la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti è estesa fino al 31 dicembre 2027.

Il nuovo piano punta dunque a intervenire su più fronti: sicurezza delle abitazioni, sostegno economico, infrastrutture e possibile trasferimento degli immobili dalle zone più esposte. Una programmazione decennale che dovrà ora tradursi in interventi concreti per le comunità dei Campi Flegrei.