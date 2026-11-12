VOLENTEROSI PER MARANO, LUIGI DE BIASE: BASTA POLEMICHE, LA CITTA’ HA BISOGNO DI UNA SVOLTA

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Noto spesso sui social – da parte di taluni – comportamenti ostili, quasi pieni di astio. Lo riscontro personalmente quasi ogni giorno con atteggiamenti che sfociano nell’odio personale nei confronti di quelli che sostengono il progetto civico “Volenterosi per Marano”, un gruppo che si sta espandendo giorno dopo giorno e che si sta preparando per le elezioni comunali dell’anno prossimo. Tutto ciò appare semplicemente assurdo e incredibile. Siamo in un contesto democratico e ogni individuo ha la libertà di scegliere ciò che, in quel preciso momento storico, offre maggiori garanzie.

Inoltre, c’è una costante accusa riguardo alla presenza di una giostra, descritta come un presunto “cerchio magico” che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale, utilizzando anche mezzi poco edificanti, come lettere anonime inviate in Prefettura. Chiaramente, chi sostiene tali affermazioni potrebbe avere esperienze con tali pratiche meschine, avendo probabilmente nel passato intrapreso questa strada indecorosa per danneggiare e distruggere i propri avversari politici.

Non si comprende che Marano, così come si trova attualmente, ha necessità di ben altro; ha bisogno di tutti e qualsiasi divisione è deleteria. L’avversario politico non dovrebbe essere visto come un nemico ma bisognerebbe confrontarsi correttamente sui programmi. Coloro che si sono uniti al movimento dei “Volenterosi per Marano” hanno sicuramente percepito l’esigenza di un cambiamento e di una discontinuità rispetto al passato. È vero che non mancano critiche e perplessità da parte di qualcuno, probabilmente non ancora disposto ad accettare una nuova realtà e il percorso che sta prendendo forma. Ma sono anche tanti i cittadini che guardano con interesse e apprezzamento a questa iniziativa civica, riconoscendo quanto sia urgente avviare una stagione di cambiamento per la città. Di fronte al degrado evidente di Marano, la risposta più logica è stata aderire a un movimento civico e inclusivo in cui ognuno può esprimere la propria opinione e contribuire attivamente al cambiamento.

Osservo che molti amano discutere sui social, dove per molti diventa una opportunità per criticare e anche per esporre giustamente le proprie ragioni, ma pochi hanno il coraggio di un confronto pubblico sulle varie problematiche che affliggono la città, e soprattutto su quelle che hanno portato allo scioglimento del nostro consiglio comunale. Tutti parlano, ma nessuno intraprende azioni, propone progetti, per cercare di risollevare le sorti di questa città martoriata, facendo in modo che Marano diventi una città normale.

Purtroppo permangono odi mai sopiti che sicuramente ostacolano ogni tipo di dialogo; si chiacchiera e spesso si parla senza cognizione di causa, basandosi su voci di corridoio e, talvolta, su menzogne. Noi dobbiamo avere idee chiare su come dovrebbe essere la città del futuro, e questo si può ottenere attraverso la competenza e la professionalità di chi desidera davvero contribuire senza secondi fini. La politica non è ciò che sperimentiamo quotidianamente, la politica consiste nel mettersi al servizio delle persone e perseguire esclusivamente il bene comune al di fuori di interessi personali o di parte. Purtroppo in passato, molti si sono concentrati sul proprio tornaconto personale e oggi ne subiamo le conseguenze. Ma tutto ciò deve cambiare, è tempo di un cambiamento epocale a qualsiasi costo. Tuttavia con l’impegno e la determinazione di persone perbene, tutto può migliorare. Bisogna guardare al futuro senza vendette contro niente e nessuno, ma lavorando insieme ed essere consapevoli che il cambiamento deve iniziare prima di tutto con una profonda modifica dell’apparato amministrativo dell’Ente

futuro. La Si desidera costruire una nuova visione per un futuro migliore di Marano e valorizzare diverse competenze per metterle a disposizione della città, con un grande senso di responsabilità. Questo è il motivo della nascita del movimento civico “Volenterosi per Marano” formato da persone motivate e determinate a portare cambiamento. È naturale che dispiace a tutti vedere organi democraticamente eletti mandati via, ma occorre ammettere con onestà intellettuale che sono stati commessi gravi ed imperdonabili errori, specialmente in un momento delicato che la città stava attraversando. Errori che, certamente, non si ripeteranno innostra speranza è che Marano possa risorgere grazie all’impegno concreto e disinteressato di tante persone perbene, con idee chiare e professionalmente pronte ad affrontare le tante sfide che ci aspettano.

Luigi De Biase













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