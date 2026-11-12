QUALIANO E MARANO IN LUTTO PER VINCENZO CRISCUOLO: OGGI L’ULTIMO SALUTO AL 36ENNE MORTO IN UN INCIDENTE CON IL PARACADUTE

Si terranno oggi alle 10.30, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata, i funerali di Vincenzo Criscuolo, il 36enne morto tragicamente nei giorni scorsi a Vercelli durante un lancio con il paracadute.

Una tragedia che ha spezzato troppo presto la vita di un giovane che aveva fatto della passione per il volo e il paracadutismo una parte importante della propria vita. Originario di Qualiano, ma molto conosciuto anche a Marano, Vincenzo era un brillante imprenditore e da alcuni anni si era trasferito a Milano.

Oggi familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene si ritroveranno per tributargli l’ultimo saluto, in un momento di profondo dolore per due comunità colpite da una perdita così prematura.