MELONI: DOMANI SCUOLE APERTE. “VOGLIONO SPAVENTARE, MA NON CI FAREMO INTIMIDIRE”

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“Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola.So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco chiaramente e non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi; e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici. Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee: anche lì, nessun ordigno. Da tutto questo — lo dico anche all’esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i ministri competenti, con i vertici dell’intelligence e della cybersecurity — ricaviamo soprattutto tre cose. Primo, ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare: chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo, su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi; quando ci saranno certezze, le conoscerete.Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un’altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro, e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno.Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia.Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita; troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”.













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