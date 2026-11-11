Marano, il Teatro Alfieri ha riaperto i battenti: superati gli ostacoli burocratici, si torna in scena

Dopo mesi di chiusura, stop e difficoltà legate alle questioni di sicurezza, per il Teatro Alfieri di Marano arriva finalmente la svolta. Superati gli ostacoli burocratici, tra SCIA, autorizzazioni e permessi antincendio, la struttura si prepara a riaprire già nelle prossime ore.
È in fase di preparazione anche il nuovo cartellone degli spettacoli, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio culturale e di aggregazione rimasto troppo a lungo fermo.
Alla guida del teatro resta Fabio Izzo, ancora al timone della struttura, bene comunale da anni affidato alla gestione privata.
Per Marano è una notizia importante: il Teatro Alfieri torna a guardare al futuro. Adesso la parola passa al palcoscenico: la città aspetta di tornare a riempire la platea.