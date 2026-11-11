Sanità, Ceparano (AVS): “Su rimborsi richiesti da Asl fare chiarezza e ripartire su basi nuove per garantire assistenza ed efficienza ai cittadini”

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“Sulle richieste di pagamento inviate dalle ASL ai cittadini per visite ed esami prenotati e non disdetti è necessario fare chiarezza, ma al tempo stesso occorre ripartire per garantire assistenza ed efficienza ai cittadini. I gravi problemi che da anni affliggono il nostro sistema sanitario non possono essere scaricati sull’utenza, né possono essere i cittadini a pagare il prezzo di inefficienze e disorganizzazione”.

Lo ha dichiarato Carlo Ceparano, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e vicepresidente della Commissione Sanità, intervenendo sulla questione dei rimborsi richiesti dalle Aziende sanitarie per le prestazioni prenotate e non annullate.

“La decisione della Regione Campania – ha puntualizzato Ceparano – di chiedere alle ASL una verifica sulla legittimità delle richieste di pagamento rappresenta un passaggio importante. Occorre valutare ogni singola situazione, verificando le concrete modalità messe a disposizione degli utenti per comunicare la rinuncia all’appuntamento. È giusto e doveroso contrastare il fenomeno delle mancate disdette al fine di ridurre le liste d’attesa troppo lunghe, ma è altresì importante ripartire su basi nuove. Garantire ai cittadini regole certe, procedure semplici e trasparenti oltre a strutture sanitarie in grado di garantire servizi efficienti e informazioni adeguate. La lotta agli sprechi è un obiettivo condivisibile, ma non può trasformarsi in un ulteriore peso per chi già incontra difficoltà nell’accedere alle cure. Il diritto alla salute e la tutela dei cittadini devono restare la priorità”, ha concluso Carlo Ceparano.













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