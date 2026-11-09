Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge Bollette: “15 euro in meno al megawattora”

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge Bollette, “con disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas”.

“A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto (bollette, n.d.r.) consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora.

È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”. Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il meccanismo di rimborso

Il decreto Bollette secondo il Mase “prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica”. La misura approvata oggi dal Consiglio dei ministri “è stata definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea” ed è “finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità”.

“Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del Dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese – ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin -. Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea”.

“Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando – ha detto ancora il ministro -, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia”. Per Pichetto “l’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo”.