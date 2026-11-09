Raggi molla Conte: pronta a salire sul carro di Di Battista

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Virginia Raggi all’Auditorium della Conciliazione non è pervenuta. Doveva essere la festa per il lancio della ricandidatura di Roberto Gualtieri in Campidoglio, con il M5S romano schierato a sostegno del sindaco dem, invece l’ex prima cittadina pentastellata ha pensato bene di non farsi vedere. Un’assenza ingombrante, perché la pugnace Virginia i suoi dubbi sull’abbraccio con il Pd non li ha mai celati. E, secondo quanto ricostruisce il Giornale, avrebbe già in testa un’altra destinazione: il nuovo progetto politico di Alessandro Di Battista.