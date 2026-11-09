Raggi molla Conte: pronta a salire sul carro di Di Battista

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Virginia Raggi all’Auditorium della Conciliazione non è pervenuta. Doveva essere la festa per il lancio della ricandidatura di Roberto Gualtieri in Campidoglio, con il M5S romano schierato a sostegno del sindaco dem, invece l’ex prima cittadina pentastellata ha pensato bene di non farsi vedere. Un’assenza ingombrante, perché la pugnace Virginia i suoi dubbi sull’abbraccio con il Pd non li ha mai celati. E, secondo quanto ricostruisce il Giornale, avrebbe già in testa un’altra destinazione: il nuovo progetto politico di Alessandro Di Battista.

Un colpo rilevante per il campo largo romano, ma che potrebbe essere significativo anche a livello nazionale. Mentre Conte lavora per trasformare il Movimento in un alleato stabile del centrosinistra, c’è chi nel suo stesso partito non ha alcuna voglia di fare il testimone alle nozze con il Pd, e potrebbe presto cambiare aria.













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