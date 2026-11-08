Renzi scopre le carte sul Campo largo: “Salis alla guida dei centristi”

Matteo Renzi guarda già alle prossime elezioni e ragiona sulle mosse necessarie per costruire un’alleanza competitiva nel centrosinistra. In un’intervista, il leader di Italia Viva illustra la strategia su cui starebbe lavorando insieme a Dario Franceschini: organizzare primarie con un solo turno e due candidati, Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

L’obiettivo sarebbe evitare una competizione troppo affollata, capace di lasciare divisioni difficili da ricomporre. In questo scenario, secondo Renzi, la maggior parte dell’area centrista finirebbe per sostenere la segretaria del Pd, anche se non mancherebbero possibili eccezioni.

Il progetto politico guarda anche a Silvia Salis, sindaca di Genova, che Renzi immagina alla guida dell’area centrista in vista delle elezioni. Quanto ai risultati, l’ex presidente del Consiglio ipotizza per questo raggruppamento una percentuale compresa tra l’8 e il 9%, ritenendo più difficile raggiungere la doppia cifra.

Renzi prende in considerazione anche l’eventualità che il suo progetto non vada in porto. Con più candidati alle primarie, tra cui esponenti di Avs, +Europa e altre forze politiche, la competizione rischierebbe di trasformarsi in una sfida frammentata, con conseguenze anche sulla successiva costruzione di una lista unitaria.

Quanto alle ambizioni personali, Renzi chiarisce di puntare soprattutto a una rappresentanza parlamentare di Italia Viva. «Se vuoi incidere, è lì dentro che devi stare», è il senso del suo ragionamento sul possibile ruolo del partito in un eventuale governo di centrosinistra.