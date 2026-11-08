Marano, ancora furti in appartamento: ladri in azione in via Corree di Sopra, da giorni al buio

Ancora un furto in appartamento a Marano. Nel mirino dei ladri questa volta un’abitazione in via Corree di Sopra, dove sono stati portati via alcuni oggetti e monili.

Il colpo è stato messo a segno ieri, nella fascia oraria compresa tra le 17:30 e le 18:30. La denuncia è stata presentata nella serata di ieri.

Una zona, quella di via Corree di Sopra, che da giorni è al centro delle segnalazioni dei residenti e dell’attenzione di Terranostranews, che ha più volte riportato le criticità legate alla sicurezza. L’ennesimo episodio riaccende la preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e attenzione sul territorio.