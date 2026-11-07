Auto si ribalta a Sarno, muore una 17enne

Condividi

Visite: 48

62 Visite

Drammatico incidente a Sarno dove nella notte ha perso la vita una ragazza di 17 anni. L’impatto è avvenuto in via San Valentino. La giovane vittima residente a Sarno era a bordo di una Fiat Panda guidata da un ragazzo, residente a San Marzano sul Sarno. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stato coinvolto un secondo veicolo.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto che si sarebbe ribaltata, andando a impattare contro un muretto ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Per la 17enne non c’è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi, è morta pochi minuti dopo l’incidente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti