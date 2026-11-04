TERME SUBURBANE ERCOLANO, VISITE AL CANTIERE

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Sabato 7, 14, 21 e 28 novembre 2026 – prenotazioni aperte

Terme Suburbane di Ercolano: a novembre quattro sabati per scoprire il cantiere di restauro

Proseguono a novembre le visite guidate al cantiere di restauro delle Terme Suburbane del Parco Archeologico di Ercolano, il complesso termale meglio conservato del mondo romano. Appuntamento ogni sabato, il 7, 14, 21 e 28 novembre 2026, per conoscere da vicino gli ambienti e le attività di conservazione in corso, in attesa della riapertura permanente del monumento.

Il ciclo si avvia verso la conclusione: dopo novembre restano soltanto gli ultimi due sabati, il 5 e il 12 dicembre. Le date già svolte hanno registrato il tutto esaurito, per questo si consiglia di prenotare in anticipo.

Come si visita. Gruppi contingentati di massimo 15 partecipanti, accompagnati dal personale del Parco e muniti di caschetto protettivo, con materiali di approfondimento accessibili tramite QR Code. La visita dura circa un’ora e il punto di raccolta è la Terrazza di Marco Nonio Balbo.

Turni del sabato. Mattina: 9:30 (italiano), 10:30 (inglese), 11:30 (italiano). Pomeriggio: 14:30 (italiano), 15:30 (inglese).

Biglietti. Biglietto integrato (Parco archeologico + Terme Suburbane) 21,00 euro; cittadini UE ed extra-UE (in reciprocità) tra 18 e 25 anni 7,00 euro; gratuito per i minori di 18 anni (i minori di 12 accompagnati da un adulto) e per i soggetti esenti a norma di legge. Prenotazioni online e in biglietteria tramite CoopCulture e i canali ufficiali del Parco.













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