JUVE-NAPOLI, FORMAZIONI, STATISTICHE E DOVE VEDERLA

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Juventus-Napoli, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino domenica 1 novembre alle ore 20:45. Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1N, 2P), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l’ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre).

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Boga. All. Spalletti.

Indisponibili: Yildiz, Locatelli, Thuram, Conceição, Çelik, Nico González, Ekhator

Squalificati:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri (squalificato).

Indisponibili: Lobotka, Spinazzola, Neres, Buongiorno, Badiashile, Alisson Santos, Favasuli

Squalificati:

JUVENTUS-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Juventus-Napoli, domenica 1 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Statistiche Opta

Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1N, 2P), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l’ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre).

La Juventus, che ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ha mantenuto la porta inviolata in tutti i tre confronti interni più recenti contro i partenopei: l’ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi in casa nella competizione contro questa avversaria risale al periodo tra maggio 1982 e dicembre 1984 (quattro, con Giovanni Trapattoni in panchina).













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