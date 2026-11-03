America’s cup, 200 giorni all’inizio delle regate a Napoli

Condividi

Visite: 17

58 Visite

Napoli si avvicina a grandi passi all’appuntamento con la vela mondiale. Il conto alla rovescia per l’America’s Cup 2027 ha raggiunto una nuova tappa: questa mattina il grande orologio installato in piazza Vittoria, accanto alla Colonna Spezzata, ha segnato quota meno 200 giorni. Tanti ne mancano all’inizio delle regate della Louis Vuitton Cup, in programma dal prossimo 22 maggio.

Una scadenza simbolica che Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento per conto del Governo italiano, ha voluto celebrare anche attraverso i propri canali social. Per l’occasione è stato pubblicato un video che mostra gli AC40 di Luna Rossa impegnati a sfrecciare nelle acque del Golfo di Napoli. Le imbarcazioni erano già state protagoniste della regata preliminare disputata a settembre, offrendo un primo assaggio dello spettacolo che attende la città.

Intanto, a Bagnoli proseguono gli interventi per realizzare le basi destinate ad accogliere le sette squadre partecipanti alla competizione. La macchina organizzativa procede parallelamente alla preparazione sportiva dei team. Al momento è il La Roche-Posay Racing Team ad aver già avviato gli allenamenti, dopo la presentazione ufficiale e il varo del proprio AC75.

Nelle prossime settimane sono attesi a Napoli anche gli inglesi di GB1 e gli svizzeri di Alinghi, pronti a raggiungere la squadra francese per dare il via alle rispettive attività di preparazione.

Sul fronte organizzativo, un altro passaggio importante è previsto entro novembre. Il gruppo di lavoro di Sport e Salute, d’intesa con il Governo, presenterà ad America’s Cup e agli stakeholder il masterplan dell’edizione 2027. Un progetto che dovrà definire l’assetto complessivo dell’evento e il rapporto tra le diverse aree coinvolte.

L’obiettivo è costruire un collegamento diretto tra il mare e la città, valorizzando in un unico disegno i luoghi simbolo della manifestazione. Da una parte il Lungomare Caracciolo e Castel dell’Ovo, dall’altra il grande villaggio che sorgerà nell’area di Bagnoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti