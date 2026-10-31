Rizzetta vuole il Napoli: «Sono fiducioso». In caso contrario, pronte le alternative Juve Stabia e Real Aversa

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Secondo quanto riportato da Sportico, il portale statunitense specializzato nel business sportivo, Rizzetta sarebbe fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo per il Napoli.
L’obiettivo resta dunque il club azzurro, ma i tempi della trattativa saranno determinanti. Rizzetta, infatti, non vorrebbe che il confronto si trascinasse troppo a lungo nel 2027.
Qualora l’operazione non dovesse andare in porto, sarebbero già pronte le alternative: Juve Stabia e Real Aversa, possibili nuove destinazioni del suo interesse.