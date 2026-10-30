Cortei in più di 50 città italiane, negli scontri almeno 10 poliziotti feriti. A Napoli bruciata l’immagine della Meloni

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Lo sciopero generale indetto dall’Usb entra nel vivo con cortei e proteste in oltre 50 città italiane. Tra Mestre e Vicenza 10 agenti e tre manifestanti sarebbero rimasti feriti durante le tensioni, una persona è stata colpita alla testa da un lacrimogeno. A Torino, dopo le tensioni con le forze dell’ordine, i manifestanti hanno occupato il monumento a Vittorio Emanuele II, rivendicando 50mila presenze. A Livorno insulti al capogruppo di Fdi Alessandro Perini e compare la protesta “Meloni a testa in giù”, mentre a Napoli è stato bruciato uno striscione raffigurante la premier e il ministro Bernini. A Roma migliaia di persone sfilano insieme ai trattori contro il carovita e il riarmo. A Milano oltre 30mila manifestanti bloccano la Tangenziale Est.













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