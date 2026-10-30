Napoli. Corso Umberto: rapina una donna della collana d’oro. Arrestato 15enne

Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori.
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 15enne per rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.
In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo intento a inseguire due soggetti.
Poco dopo, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha indicato i due fuggitivi quali autori della rapina della sua collanina d’oro.
I poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a raggiungere e, non senza difficoltà, a bloccare uno dei due, un 15enne napoletano, trovandolo in possesso della collana appena sottratta.
Dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il giovane, in compagnia di un complice, dopo aver aggredito la donna, le aveva strappato la collana.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.