SCIOPERO GENERALE, GIORNATA DI FUOCO: POLIZIA PRESA DI MIRA CON LANCI DI OGGETI. SCONTRI A ROMA E TORINO

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Giornata di “fuoco” in diverse città italiane, con le proteste per lo sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre, che hanno invaso il Paese da Nord a Sud, con manifestazioni in oltre 40 piazze. La precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini non ha fermato la protesta, con scontri e momenti di tensione da Roma a Torino, passando per Milano, Napoli e Genova.

Scontri a Torino

A Torino gli scontri si sono registrati in piazza Castello. Il corteo ha tentato di forzare lo schieramento delle forze dell’ordine posto a protezione della Prefettura, lanciando uova, gavettoni di vernice e bottiglie. La polizia ha risposto con cariche di alleggerimento e l’utilizzo di idranti. Il bilancio è di due manifestanti feriti, trasportati in ospedale in ambulanza, e altre tre persone accompagnate in Questura per accertamenti.

Precedentemente, altre tensioni erano scoppiate in via Po, quando lo spezzone partito da Palazzo Nuovo ha cercato di unirsi agli studenti del Campus Einaudi occupato, trovando lo sbarramento delle forze dell’ordine. Docce di tensione e l’accensione di fumogeni hanno preceduto la separazione dei due gruppi, che hanno poi proseguito verso piazza Palazzo di Città. A margine dei disordini, ha fatto notizia il gesto di Lorenzo, uno studente di 24 anni, che si è avvicinato ai reparti schierati mostrando uno specchio con la scritta “Volevate diventare questo da piccoli?” nel tentativo di aprire un dialogo con gli agenti.

Alta tensione a Roma

A Roma i disordini sono scoppiati al termine del corteo principale, quando un gruppo di circa 300 studenti si è staccato dalla manifestazione dirigendosi verso Villa Celimontana. All’altezza di via Claudia, i manifestanti hanno iniziato a lanciare oggetti contro la polizia, provocando una carica di alleggerimento del Reparto mobile. Nello stesso quadrante sono stati dati alle fiamme cassonetti e biciclette per sbarrare la carreggiata, costringendo i residenti a scendere in strada per spostare le auto e spegnere i roghi. Nel frattempo, in via dei Fori Imperiali, un altro gruppo di manifestanti ha allestito un presidio fisso piantando decine di tende.













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