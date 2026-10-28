Giugliano, Massimo Agovino è la scelta: accordo fino a giugno 2027. Tra i contattati anche Bertotto

Sarà Massimo Agovino a sedersi sabato (contro la Casertana) sulla panchina del Giugliano. La società gialloblù ha sciolto le riserve, scegliendo il tecnico dopo aver valutato anche Ezio Capuano. Per Agovino è pronto un contratto fino a giugno 2027. Al suo fianco ci sarà Luca Tulino, che ha guidato la squadra nelle ultime due gare dopo l’esonero di Raffaele Di Napoli.

Per Agovino si tratta di un ritorno: aveva già allenato il Giugliano ai tempi dei dilettanti. Contattato anche Valerio Bertotto, ex trainer dei gialloblu, che però ha preferito declinare, in attesa di un’eventuale chiamata dalla Serie B.