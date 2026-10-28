Marano, la protesta di un residente di corso Europa: «Strisce blu, troppe anomalie e parcheggiare è diventato un problema»

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Lettera al direttore – Riceviamo e pubblichiamo

Gentile direttore,

scrivo questa lettera chiedendo cortesemente di mantenere l’anonimato, per esprimere il mio disagio e la mia esasperazione per una situazione che, come residente di corso Europa a Marano, vivo quotidianamente.

Una sera di sfogo, certo, ma anche la necessità di dare voce a un problema che riguarda tanti cittadini.

Lungo corso Europa, sulle strisce blu, mi capita di notare un numero davvero elevato di auto che espongono il contrassegno per disabili. Naturalmente, chi ne ha diritto deve poter usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla legge. Tuttavia, di fronte a una presenza così numerosa, mi chiedo se vengano effettuati controlli adeguati per verificare la regolarità dei contrassegni e contrastare eventuali abusi.

E qui nasce la prima domanda: chi dovrebbe vigilare? Gli ausiliari del traffico verificano le situazioni sospette o, quando necessario, segnalano le possibili irregolarità alla Polizia Municipale?

Ma non è tutto.

Un’altra questione riguarda le auto utilizzate dai rappresentanti commerciali, che talvolta sostano sulle strisce blu. Anche in questi casi, secondo quanto mi sembra di osservare, non sempre vengono effettuati controlli. Al contrario, capita che chi si ferma per pochi minuti per fare la spesa venga invitato a sbrigarsi.

E allora mi chiedo: le regole valgono davvero per tutti allo stesso modo?

A pagare le conseguenze di questa situazione siamo soprattutto noi residenti, che ogni giorno facciamo i conti con la difficoltà di trovare un posto auto vicino casa. Parcheggiare è diventato un problema e, persino quando si ha la necessità di fermarsi per cinque minuti per scaricare delle buste o lasciare qualcosa in casa, si rischia di ricevere una multa.

Non chiedo privilegi né trattamenti di favore. Chiedo semplicemente più attenzione, controlli equi e regole applicate a tutti senza distinzioni.

Per questo rivolgo un appello all’amministrazione comunale e agli organi competenti: sarebbe opportuno verificare quanto accade lungo corso Europa, controllare le eventuali irregolarità e garantire una gestione più attenta della sosta, nell’interesse di chi vive e lavora in questa zona.

Non è accettabile che i cittadini debbano sentirsi penalizzati proprio sotto casa, mentre cresce la sensazione che non tutti siano sottoposti agli stessi controlli.

Spero che questa segnalazione possa contribuire ad accendere i riflettori su una questione che merita attenzione e risposte concrete.

Un residente di corso Europa













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