Sondaggio Swg La 7, Fratelli d’Italia si conferma prima partito. Il centrosinistra tiene

Buone notizie per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto oggi, 26 ottobre, in caso di elezioni. Il centrosinistra in vantaggio sul centrodestra di quasi un punto, ma a coalizioni ancora incomplete mentre Fratelli d’Italia, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si conferma ampiamente primo partito con il 29,3% nella coalizione completata da Forza Italia (7,4%), Lega (5,4%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%).

In totale, il centrodestra arriva al 44,1%. Futuro Nazionale, la compagine guidata da Vannacci, fa registrare ancora un calo: ora è scivolato al 5,6%, secondo Swg. Pause Unmute Seek to live, currently behind liveLIVE Remaining Time -0:06 Picture-in-Picture Fullscreen La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni, dal 2022 a oggi, aumenta dell’1%: più oggi che quando la premier si era insediata a Palazzo Chigi, un dato davvero anomalo nella dinamica del consenso dei governi occidentali e di presidenti del Consiglio, che in genere vedono calare la propria popolarità col passare del tempo. Il centrosinistra, invece, vale il 44,9% con il contributo del Pd della segretaria Elly Schlein (20,6%), del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (12,4%), Verdi Sinistra (6,3%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,4%), Avanti Psi (1%) e altre formazioni che portano un complessivo 0,9%. Fuori dai due poli rimangono Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (5,6%) e Azione di Carlo Calenda (3,1%). dammi titolo equilibrato