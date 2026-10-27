Regione Campania, nomine dirigenziali contestate: Fico punta alla riforma della macchina amministrativa

Condividi

Visite: 73

59 Visite

Le sentenze del tribunale mettono in discussione le selezioni avviate a fine mandato da Vincenzo De Luca. Al centro delle contestazioni la mancata comparazione tra i candidati. Il presidente Roberto Fico valuta un riordino dell’organizzazione di Palazzo Santa Lucia.

La Regione Campania torna a fare i conti con le nomine dirigenziali effettuate negli ultimi mesi della presidenza di Vincenzo De Luca. A riaccendere l’attenzione sono le pronunce del tribunale che hanno contestato alcune procedure di selezione, ritenendo carente il confronto tra i candidati. L’ultima sentenza citata risale al 23 ottobre.

La vicenda riporta al centro il tema della legittimità delle procedure adottate per il conferimento degli incarichi e della trasparenza nella scelta dei dirigenti. Il nodo, secondo quanto emerge dalle decisioni giudiziarie richiamate, riguarda soprattutto l’assenza di un’adeguata comparazione tra i profili dei candidati, passaggio rilevante per garantire criteri di selezione verificabili.

Fico guarda alla riorganizzazione degli uffici

Sul tavolo del nuovo presidente della Regione, Roberto Fico, c’è ora la revisione della macchina amministrativa di Palazzo Santa Lucia. L’obiettivo è intervenire sull’organizzazione degli uffici regionali in una fase segnata dalle contestazioni sulle procedure adottate dalla precedente amministrazione.

Le pronunce giudiziarie potrebbero avere ricadute sulle selezioni interessate, con la necessità di riesaminare gli incarichi e, dove previsto, ripetere le procedure. Ogni eventuale intervento dovrà comunque tenere conto del contenuto delle singole sentenze e delle conseguenze giuridiche sulle nomine coinvolte.

Il nodo delle procedure e della trasparenza

La questione non riguarda soltanto la posizione dei singoli dirigenti, ma anche il funzionamento dei meccanismi attraverso cui la Regione assegna gli incarichi. La comparazione tra i candidati è uno degli elementi che consentono di motivare le scelte e di rendere verificabile il percorso che porta alla nomina.

Per Fico, la vicenda apre quindi un fronte amministrativo e organizzativo che si intreccia con l’eredità della precedente gestione. La possibile riforma di Palazzo Santa Lucia dovrà misurarsi con l’esigenza di rendere le procedure più trasparenti, assicurando al tempo stesso continuità all’attività degli uffici regionali.

Resta da capire quali strumenti saranno adottati, quali incarichi saranno effettivamente interessati dalle decisioni dei giudici e con quali tempi si procederà a un eventuale riassetto. La direzione indicata è quella di una revisione della macchina amministrativa, mentre le conseguenze concrete delle sentenze andranno valutate caso per caso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti