Tifoso del Portici ridotto in fin di vita a Pozzuoli, denunciati otto ultras

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Otto ultrà della Puteolana sono stati fermati e denunciati per rissa nell’ambito delle indagini sugli scontri scoppiati a Pozzuoli al termine della partita tra Puteolana 1902 e Portici. Si tratta di persone residenti nella città flegrea, coinvolte nelle violenze che hanno visto contrapporsi una quarantina di sostenitori delle due squadre in via Montenuovo Licola Patria.

Secondo la prima ricostruzione, i disordini sarebbero stati preceduti da un’imboscata organizzata da alcuni ultrà locali ai danni dei tifosi ospiti. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, dando origine a uno scontro sul quale sono ora al lavoro le forze dell’ordine.













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