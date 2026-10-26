LULA, TRA LE POLEMICHE E IL CAOS, VINCE ANCORA IN BRASILE. BOLSONARO CHIEDE ANNULLAMENTO DEL VOTO

I presidenti del Parlamento (centrodestra) riconoscono la vittoria di Lula

I vertici del Parlamento brasiliano hanno riconosciuto la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva, nonostante la contestazione del rivale Flávio Bolsonaro. I presidenti del Senato, Davi Alcolumbre, e della Camera, Hugo Motta, entrambi di partiti di centrodestra, si sono congratulati con Lula e hanno difeso la regolarità del voto.

Alcolumbre ha definito le urne elettroniche, più volte attaccate dall’estrema destra, un “patrimonio” della democrazia brasiliana. Ha anche annunciato che il Parlamento lavorerà per la “pacificazione”: “Un Paese diviso non fa bene né al popolo brasiliano né alle istituzioni”. Per Motta il popolo ha fatto la sua scelta attraverso le urne.

Nel discorso della vittoria Lula ha assicurato che collaborerà con il Parlamento, dove la destra si è rafforzata. Il presidente è stato rieletto per il quarto mandato con il 52% dei voti, contro il 48% di Bolsonaro.