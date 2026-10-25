BRASILE AL VOTO: SFIDA LULA-BOLSONARO, SI DECIDE GRAN PARTE DEL FUTURO DEL SUDAMERICA

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Si vota oggi in Brasile per il ballottaggio presidenziale tra il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro. Al primo turno l’esponente della destra figlio dell’ex capo dello Stato Jair, ha ottenuto il 47,03% dei voti validi, contro il 45,16% del leader progressista, pari a uno scarto di circa 2,2 milioni di preferenze.

Sono 158,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere il capo dello Stato per i prossimi quattro anni. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 17, ora di Brasilia, dalle 12 e alle 21 in Italia. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura e i primi dati saranno diffusi dalle 17, le 21 in Italia. La legge vieta di diffondere i risultati degli exit poll fino alla chiusura dei seggi.













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