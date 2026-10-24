Napoli, tensione in piazza Municipio: scontri tra manifestanti di Potere al Popolo e Polizia durante il corteo di ieri contro il carovita

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 77
45 Visite

Momenti di alta tensione nella serata di ieri a Napoli, quando il presidio indetto da Potere al Popolo nella centralissima piazza Dante contro il carovita si è trasformato in un corteo non annunciato per le strade della città. I manifestanti si sono mossi verso il Comune, ma in piazza Municipio sono entrati in contatto con la Polizia che presidiava l’ingresso di Palazzo San Giacomo e che li ha fermati.  Militanti e forze dell’ordine si sono fronteggiati per qualche minuto, poi il corteo si è sciolto. Tra i feriti ci sarebbe solo un cronista presente sul posto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore