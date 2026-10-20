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Napoli, vittoria di cuore al Maradona: il Bodø/Glimt cade 4-3, prima gioia in Champions

Una vittoria sofferta, combattuta fino all’ultimo, ma nel complesso meritata. Il Napoli conquista al Maradona il suo primo successo in Champions League, superando il Bodø/Glimt per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni, gol e momenti di grande sofferenza.

Gli azzurri portano a casa tre punti preziosi, trascinati da un Politano ispirato, dalla doppietta di McTominay e dalla rete di Giovane. Ma contro i norvegesi non è stata affatto una passeggiata.

Il Bodø/Glimt si è confermato un avversario di valore: squadra corta, compatta, organizzata e capace di palleggiare con qualità, mettendo spesso in difficoltà la formazione di casa. Un collettivo che non si è mai arreso e che ha costretto il Napoli a restare sul pezzo fino al fischio finale.

Nel primo tempo il Napoli ha offerto una buona prestazione, mostrando personalità, qualità e capacità di trovare gli spazi giusti per colpire. Gli azzurri sono riusciti a costruire gioco e a mettere in difficoltà la difesa avversaria, trovando le soluzioni necessarie per indirizzare la gara.

Nella ripresa, però, la musica è cambiata. Il Bodø/Glimt ha alzato il ritmo, ha continuato a giocare senza timori e ha approfittato dei momenti di difficoltà dei partenopei. Per il Napoli sono stati minuti di sofferenza, con la necessità di stringere i denti, difendere il vantaggio e resistere alla pressione degli avversari.

È stata una ripresa vissuta con il fiato sospeso, in una partita che sembrava non voler concedere un attimo di tranquillità al pubblico del Maradona.

Alla fine, però, ciò che conta è il risultato. Il Napoli vince 4-3, ritrova il sorriso in Europa e mette in cassaforte una vittoria importante per il proprio cammino continentale.













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