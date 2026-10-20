AGGUATO A SCAMPIA, UCCISO 57 ENNE A COLPI D’ARMA DA FUOCO IN FACCIA

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 162
28 Visite

Sparatoria in via Roma verso Scampia nella tarda serata di oggi, martedì 20 ottobre. Un uomo di 57 anni è stato ucciso con diversi colpi, attorno alle 21,30. I proiettili l’hanno colpito in faccia e al petto. La vittima è Alessandro Uccello, un detenuto in semilibertà: è stato colpito mentre faceva rientro nel carcere di Secondigliano. Inutili i soccorsi. L’uomo è deceduto, nonostante il tentativo disperato dei medici del 118 di salvargli la vita. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma la situazione era già critica quando sono arrivati.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore