Prefettura Napoli, un piano per garantire farmaci e altri beni essenziali

Mentre prosegue il confronto con gli autotrasportatori, la prefettura di Napoli ha predisposto un piano “per assicurare la continuità delle forniture di beni di prima necessità, a partire dai farmaci destinati sia alle farmacie e agli altri punti di distribuzione sul territorio sia ai presidi ospedalieri.

Particolare attenzione è riservata anche al trasporto dei carburanti e alla filiera dei prodotti deperibili, al fine di prevenire possibili ripercussioni sulle attività produttive e sui servizi essenziali”.

Lo si apprende dopo che ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha tenuto a Palazzo di Governo due incontri per fare il punto sull’evoluzione della situazione e individuare le misure necessarie a fronteggiare le possibili criticità.

“Pur nella consapevolezza delle preoccupazioni rappresentate dagli autotrasportatori, è stata ribadita la necessità di garantire l’approvvigionamento dei beni essenziali e di scongiurare il rischio di una paralisi della circolazione lungo le principali direttrici viarie del Napoletano. La situazione è costantemente monitorata anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, con particolare attenzione ai luoghi in cui sono in corso i presidi dei manifestanti”, si legge in una nota.

È stato inoltre attivato un servizio di reperibilità operativo 24 ore su 24 per raccogliere le segnalazioni e le richieste delle aziende interessate, “consentendo una tempestiva valutazione delle criticità e un efficace raccordo operativo per assicurare la continuità delle forniture essenziali, anche in presenza di eventuali interruzioni della circolazione”.

“Analoghe iniziative risultano essere state avviate anche dalle altre prefetture della Campania, nell’ambito di un’azione coordinata volta a contenere i disagi e a tutelare la regolarità degli approvvigionamenti sull’intero territorio regionale”, si sottolinea.