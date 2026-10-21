CONTE E LA PAURA DI AFFRONTARE SCHLEIN ALLE PRIMARIE: “NON DIVENTI UN DUELLO RUSTICANO, SI FACCIANO AVANTI ALTRI”

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Un duello rusticano è uno scontro diretto, spesso violento e passionale, tra due persone che regolano una rivalità o un’offesa secondo un codice d’onore popolare, senza le formalità del duello aristocratico. Quello che potrebbe frantumare ancor di più il centrosinistra.

“Ora – ha sottolineato Conte – è importante ritrovarsi per finalizzare questo progetto condiviso. In questi giorni il disagio sociale sta trovando il governo impreparato, è incapace di comprenderlo. Servono misure da annunciare nel programma e subito in questa legge di bilancio, la gente non può attendere”. “Prima il programma e subito dopo il leader, ho già detto che per me nel giro di qualche settimana possiamo fare un lavoro serio e un attimo dopo tracciare il progetto delle primarie, che siano un confronto sereno per la democrazia”, ha detto il leader M5S.

La paura di favorire la Meloni

Conte ha affrontato la questione anche in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘: “Elly Schlein è stata chiara sin dall’inizio, la sua è una pretesa legittima. Adesso però, dopo questo chiarimento interno, dico al Pd che il programma va fatto subito, perché in questi 4 anni all’opposizione abbiamo già lavorato insieme. Abbiamo già una base. Negli scorsi mesi ciascuna forza di opposizione ha avuto tutto il tempo per elaborare proposte più specifiche, adesso di fronte a una rabbia sociale che monta e non trova risposte dal governo, abbiamo la responsabilità di presentare noi il nostro programma. Subito. Siamo pronti e non c’è motivo di rimandare”. “Non dobbiamo offrire nessun vantaggio a Meloni, che è già in campagna elettorale – ha avvertito ancora Conte – Con un Paese in ginocchio dobbiamo subito presentare il nostro programma e individuare quanto prima il leader”. E farlo “il prima possibile” in modo da “consentire alla coalizione di contrapporre a Meloni una voce chiara e unica”.