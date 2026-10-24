Eni estende tetto al prezzo di benzina e diesel Fino a fine anno

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Una doppia buona notizia. Eni ha deciso di estendere il price cap sui carburanti per tutto l’anno. E la visita di Meloni in Kuwait porta come risultato la disponibilità anche da parte di Q8 di estendere il tetto al prezzo di benzina e diesel già applicato nelle scorse settimane. “Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno. Per quando riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina (come annunciato a inizio ottobre), monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”. E’ la dichiarazione dell’ad, Claudio Descalzi.

L’ad ne ha parlato in colloqui telefonici con il Corriere della Sera e la Repubblica. “Stiamo facendo dei ragionamenti per continuare con il tetto ai carburanti”, ha detto il manager a la Repubblica. ”Ogni mese valutiamo l’andamento dei prezzi: a inizio ottobre abbiamo fissato un cap a 2,25 euro al litro per il diesel, ma i nostri prezzi sono stati inferiori, a 2,19. Sicuramente – annuncia – avremo un tetto fino a fine anno, dobbiamo solo ragionare sui prezzi”.

Descalzi: “Giusto fare sforzi per andare incontro ai bisogni dei clienti”

Il tetto, ha affermato ”è uno sforzo che ci è costato tantissimo”, tra perdite e mancati guadagni. ”Più vendiamo e più ci perdiamo: da inizio marzo a fine anno, tra sconti e price cap, stimiamo di impiegare circa 700 milioni di euro. Ma in un momento in cui la società va molto bene” – e lo dimostrano i profitti più che raddoppiati nel trimestre – ”crediamo che sia giusto fare degli sforzi per andare incontro ai bisogni dei nostri clienti”.

“Una strategia volta a perseguire un valore sostenibile e a lungo termine. Crediamo che le aziende abbiano una responsabilità sociale, non possiamo vivere in una sorta di bolla al di fuori del mondo reale. Quindi vogliamo e dobbiamo essere realistici e pensare che sostenere i clienti sia una priorità per un’azienda che si occupa di un bisogno fondamentale com’è l’energia. Per questo abbiamo deciso di introdurre un tetto massimo alle nostre vendite di benzina e diesel”, ha affermato Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, nella call con gli investitori sui conti del terzo trimestre 2026.













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