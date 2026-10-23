Toni Capuozzo: “Ho un tumore”. Il giornalista rompe il silenzio sulla malattia

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Il giornalista e storico inviato di guerra Toni Capuozzo, volto noto della televisione italiana, ha deciso di condividere pubblicamente una notizia molto personale: ha un tumore e si prepara ad affrontare la malattia con il sostegno dei medici e delle persone a lui care. Lo ha annunciato con un post su Facebook, nel quale ha spiegato di aver scelto di parlarne apertamente per evitare pettegolezzi e speculazioni sulla propria salute, senza però entrare nei dettagli della sua condizione medica. Una scelta che gli consente di fare chiarezza sulla situazione, mantenendo al tempo stesso la riservatezza che ha sempre caratterizzato la sua vita privata. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, ha scritto il giornalista. Poi ha aggiunto: “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”.













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