«Mistero diesel»: perché i prezzi sono alle stelle se dal Golfo arriva più petrolio?

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È un paradosso che sembra sfidare le leggi dell’economia. Dal Golfo Persico esce più petrolio di prima del conflitto, eppure i prezzi continuano a salire. Il gasolio è diventato uno dei simboli di questa crisi, con rincari che colpiscono i trasporti, l’agricoltura e l’industria, fino ad alimentare proteste in Italia. Per capire questa contraddizione bisogna guardare alla nuova geografia dell’energia. La guerra non ha soltanto interrotto le forniture. Ha cambiato le rotte, i costi di trasporto, le condizioni di sicurezza e gli equilibri fra i grandi esportatori. Soprattutto ha messo in luce una distinzione essenziale: il petrolio greggio non è la stessa cosa del gasolio. La disponibilità dell’uno non garantisce quella dell’altro.