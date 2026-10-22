Schengen, Italia e Spagna non prolungano la sospensione: trovato l’accordo

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Dopo due mesi di sospensione dell’accordo di Schengen, non ci sarà un rinnovo del blocco tra Spagna e Italia. Ad annunciarlo è stato il Viminale con una nota nella quale spiega che i “ministri dell’Interno di Italia e Spagna, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo un’attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen”.













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