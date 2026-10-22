Napoli, furto di farmaci oncologici al Pascale: due arresti

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Due misure cautelari, una in carcere e una ai domiciliari, per il furto di farmaci oncologici salvavita all’Istituto Pascale di Napoli. Tra i medicinali rubati anche farmaci sperimentali, con molecole non ancora in commercio. L’episodio risale al 17 settembre 2025 e aveva provocato un danno al Servizio sanitario nazionale superiore a 822mila euro. Secondo le indagini dei carabinieri, una guardia giurata avrebbe disattivato il sistema d’allarme per agevolare i ladri. Il secondo indagato sarebbe legato a un gruppo specializzato nei furti di farmaci ospedalieri, già colpito da un’inchiesta per un episodio al Policlinico Federico II nel 2024













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