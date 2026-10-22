Il prefetto D Bari: Tra Napoli e provincia scorta a 515 Tir

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Tra Napoli e provincia sono state effettuate 515 attività di scorta che trasportavano carburanti, soda e cloruro e tir carichi di derrate alimentari.

È il dato fornito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare i dati dell’attività.

E’ stata assicurata anche la movimentazione di medicinali, ossigeno e altri beni essenziali, ha detto ancora il prefetto. Inoltre sono state identificate 125 persone e controllati decine di mezzi ai cui conducenti saranno elevate contravvenzioni al codice della strada. Per chiedere la scorta – ha spiegato il prefetto – bisognerà scrivere a protocollo.prefna@pec.interno.it Guardando alla situazione nelle altre province, a Salerno sono state effettuate venti scorte tra rifornimenti di carburanti e prodotti ortofrutticoli. 34 le persone identificate e 200 gli autoarticolati lasciati in sosta nei pressi degli svincoli. A Caserta sono state identificate 104 persone. Assicurate 10 scorte per medicinali, derrate alimentari e servizi essenziali. Altre scorte saranno assicurate per domani per rifiuti e carburanti.













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