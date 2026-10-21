Qualiano, controlli straordinari della Polizia Municipale Il sindaco Raffaele De Leonardis: “Diamo seguito agli impegni assunti in Consiglio comunale. Pronta una campagna di sensibilizzazione per promuovere la cultura della sicurezza stradale”

Quarantatré veicoli controllati, 12 sanzioni elevate, 9 motoveicoli sequestrati e 2 sottoposti a fermo amministrativo: è il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Polizia Municipale di Qualiano, sotto il coordinamento diretto del comandante Gaetano Cerasuolo.

Dei 43 veicoli sottoposti a controllo, 36 sono i motoveicoli e 7 gli autoveicoli. Le verifiche si sono concentrate sulle violazioni più pericolose del Codice della Strada, con particolare attenzione al mancato utilizzo del casco, all’inosservanza dell’obbligo delle cinture di sicurezza e alle irregolarità relative alla copertura assicurativa e alla revisione dei veicoli.

L’intensificazione dei controlli arriva dopo i numerosi incidenti stradali registrati sul territorio, alcuni dei quali particolarmente gravi, e dà seguito alle indicazioni espresse nel corso dell’ultima assemblea cittadina, che ha approvato all’unanimità una mozione sulla sicurezza stradale presentata dai consiglieri di maggioranza e integrata con i contributi emersi nel corso del confronto consiliare.

“Diamo seguito agli impegni assunti in Consiglio comunale, traducendo in fatti la volontà condivisa di rendere più sicure le nostre strade, grazie al lavoro dei nostri caschi bianchi. I controlli – dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis – continueranno ad essere intensificati e siamo anche pronti a partire con una campagna di sensibilizzazione e prevenzione per accrescere la cultura del rispetto delle regole, a tutela della comunità”

“La sicurezza stradale, però – aggiunge De Leonardis – non può essere affidata soltanto ai controlli e alle sanzioni. È necessaria la collaborazione di tutti. Soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, ciascuno di noi è chiamato a dare l’esempio attraverso la propria condotta quotidiana. Il rispetto delle regole si insegna prima di tutto praticandolo: è questo lo strumento più efficace per trasmettere ai giovani il valore della legalità e dell’osservanza della legge. Non possiamo pretendere comportamenti responsabili dai ragazzi se siamo noi adulti i primi a ignorare le regole”.