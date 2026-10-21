Marano, Calvizzano e Grumo Nevano: ieri vertice (agitato) in prefettura per la questione rifiuti e società sequestrate

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Riunione dai toni accesi ieri in Prefettura per affrontare l’emergenza legata alla gestione dei rifiuti dopo il sequestro delle quote societarie e dei conti riconducibili a Marano Ambiente. Una vicenda che non riguarda soltanto il Comune di Marano, ma coinvolge anche Calvizzano e Grumo Nevano, alle prese con una situazione analoga per la presenza di ditte riconducibili allo stesso contesto.

Al tavolo erano presenti i vertici istituzionali dei tre Comuni interessati, chiamati a individuare una soluzione in grado di scongiurare ripercussioni sulla raccolta dei rifiuti e, soprattutto, di garantire il pagamento degli stipendi agli operatori del settore.

A dettare la linea è stato il curatore giudiziario nominato nei giorni scorsi dalla Procura, che ha ribadito la necessità di un intervento da parte degli enti locali attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi. L’obiettivo è assicurare la continuità del servizio e consentire il pagamento delle maestranze, mentre si completano le procedure per il passaggio dei conti e si chiariscono gli aspetti burocratici legati alla gestione della vicenda.













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