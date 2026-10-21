Napoli e provincia in ginocchio per il blocco dei camionisti: supermercati vuoti, benzina introvabile e code interminabili

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A Napoli e in provincia la protesta degli autotrasportatori comincia a presentare un conto sempre più pesante. Gli scaffali dei supermercati si svuotano, i prodotti freschi diventano difficili da trovare e in diversi punti vendita scarseggiano anche beni di prima necessità come latte e acqua. Ma l’emergenza non riguarda soltanto il capoluogo: i disagi si estendono a Marano, Mugnano, Giugliano e nell’area flegrea, dove fare la spesa e trovare carburante si sta trasformando in una corsa a ostacoli.

A rendere ancora più evidente la situazione sono state le lunghissime code registrate ieri davanti ai distributori di carburante. Automobilisti in fila per fare rifornimento, timori di restare senza benzina e difficoltà negli spostamenti hanno alimentato la preoccupazione di cittadini, lavoratori e famiglie. Il blocco delle consegne rischia così di ripercuotersi sull’intera mobilità del territorio, con conseguenze che potrebbero coinvolgere anche il trasporto pubblico e i collegamenti marittimi.

Supermercati senza scorte, la crisi si allarga alla provincia

Il problema nasce dal rallentamento delle consegne e dal presidio dei centri di distribuzione da parte degli autotrasportatori. Le merci non arrivano regolarmente ai punti vendita e le scorte disponibili cominciano a esaurirsi. Una situazione che colpisce soprattutto gli alimenti freschi, ma che interessa anche numerosi prodotti confezionati.

Tra i territori più esposti ci sono Napoli e l’area metropolitana, dove i disagi vengono segnalati anche nei comuni della cintura urbana. A Marano, Mugnano e Giugliano, come nel resto della provincia, la preoccupazione dei consumatori riguarda la possibilità di trovare i prodotti necessari per la spesa quotidiana, senza essere costretti a girare da un supermercato all’altro.

Anche nell’area flegrea il rischio è quello di una progressiva riduzione della disponibilità delle merci, in particolare se il blocco dovesse proseguire. Per le famiglie, il problema non è soltanto economico: diventa sempre più complicato organizzare i pasti, acquistare alimenti specifici per i bambini e reperire i prodotti di cui si ha bisogno ogni giorno.

Da Fuorigrotta ai comuni dell’hinterland, la spesa diventa un percorso a ostacoli

Le difficoltà maggiori riguardano latte, carne, pollo, formaggi, salumi, frutta e verdura. In alcuni supermercati le disponibilità si riducono rapidamente e anche prodotti di largo consumo, come acqua, farina e passata di pomodoro, possono diventare difficili da reperire.

La situazione mette in difficoltà soprattutto chi dispone di un budget limitato e non può permettersi di acquistare alternative più costose o di spostarsi a lungo per cercare ciò che manca. Pensionati, famiglie numerose e lavoratori devono fare i conti con una spesa sempre più complicata, mentre cresce il timore che le conseguenze del blocco finiscano per pesare soprattutto sui consumatori.

Non manca, tuttavia, chi continua a sostenere le ragioni della protesta. Il caro carburanti e l’aumento dei costi di gestione sono al centro delle rivendicazioni degli autotrasportatori, ma il prolungarsi delle interruzioni rischia di ampliare il divario tra le ragioni di chi protesta e le necessità quotidiane di chi deve fare i conti con scaffali vuoti e consegne in ritardo.

Benzina, ieri code lunghissime ai distributori

Tra le immagini più significative dell’emergenza ci sono le lunghissime file registrate ieri alle pompe di benzina. In diversi punti del territorio gli automobilisti si sono messi in coda per fare rifornimento, preoccupati dalla possibilità che le riserve di carburante potessero esaurirsi.

Il timore di rimanere a secco ha spinto molti cittadini ad anticipare il pieno, aumentando la pressione sui distributori. Un effetto che si aggiunge alle difficoltà già incontrate da chi deve utilizzare l’auto per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o spostarsi tra Napoli e i comuni della provincia.

La situazione è particolarmente delicata per chi vive a Marano, Mugnano e Giugliano, così come per i residenti dell’area flegrea, dove gli spostamenti quotidiani dipendono spesso dall’auto. Se le difficoltà di approvvigionamento dovessero continuare, il rischio sarebbe quello di aggravare ulteriormente i disagi per pendolari, attività commerciali e servizi.

A rischio anche trasporti e collegamenti

Le conseguenze del blocco non si fermano alla spesa e al rifornimento delle automobili. La disponibilità di carburante rappresenta una questione cruciale anche per il trasporto pubblico e per i collegamenti marittimi con le isole del Golfo.

Un eventuale prolungamento delle difficoltà potrebbe complicare l’organizzazione dei servizi e la distribuzione delle merci, con ripercussioni sull’intero sistema economico campano. Per negozi, ristoranti, aziende agricole e attività produttive, ogni giorno senza consegne regolari significa maggiori difficoltà nel garantire continuità al lavoro.

Particolarmente delicato è il settore agroalimentare. Quando i prodotti non riescono a raggiungere i mercati, a soffrire non sono soltanto i consumatori, ma anche gli agricoltori e gli allevatori, che rischiano di non riuscire a distribuire le proprie produzioni nei tempi necessari.













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