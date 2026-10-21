Calvizzano, reati in calo sul territorio del 20%: i numeri ridimensionano l’allarme lanciato sul web

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Ventisette furti in meno, una diminuzione del 19,7% e un dato sui furti in abitazione che scende anziché aumentare. È questo il quadro che emerge dal confronto tra il 2025 e il 2026 e che ridimensiona la percezione di una recrudescenza criminale alimentata dalle notizie circolate negli ultimi giorni sul web e i gruppi social locali. Calvizzano resta un territorio con criticità da affrontare, ma i numeri descrivono una realtà che continua a reggere. Un risultato che assume ancora più rilievo considerando che la locale Stazione dei Carabinieri opera da anni sotto organico, riuscendo comunque ad assicurare una presenza capillare e un’attività costante di prevenzione e contrasto ai reati.

Tra il 1° gennaio e il 19 ottobre 2026 i furti complessivi sono stati 110, contro i 137 registrati nello stesso periodo del 2025. I furti in abitazione passano da 11 a 10, quelli di automobili da 55 a 48 e quelli di motocicli da 5 a 1. Aumentano invece i furti su auto, da 14 a 18, all’interno di un andamento complessivo in diminuzione anche rispetto al 2024.

L’attività della Stazione dei Carabinieri di Calvizzano, guidata dal Maresciallo Maggiore De Stasio va, inoltre, oltre la prevenzione e il contrasto dei furti. Nel corso degli ultimi anni, nonostante la carenza di personale, i militari hanno condotto importanti operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e interventi a tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Un impegno che affianca al controllo delle strade l’attività investigativa e la protezione delle persone più esposte, spesso in situazioni delicate che richiedono tempestività e continuità nell’azione, anche grazie al coordinamento della locale Compagnia di Marano.

La carenza di organico rende questo lavoro ancora più impegnativo. Ogni furto resta un fatto grave per chi lo subisce e impone attenzione. Ma rappresentare una crescita generalizzata dei reati, quando i dati disponibili indicano una diminuzione dei furti, rischia di offrire una lettura errata della situazione.













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