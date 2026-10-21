Miano, precipita dal primo piano mentre pulisce gli infissi: 57enne in codice rosso al Cardarelli

La donna, residente a Piscinola, ha riportato fratture multiple. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

NAPOLI – MIANO. Drammatico incidente nella giornata di ieri in vico Vincenzo Valente, dove una donna di 57 anni, residente a Piscinola, è precipitata al suolo mentre era intenta a pulire gli infissi di un’abitazione al primo piano.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava effettuando le pulizie quando, per cause ancora da chiarire, è caduta nel vuoto. L’impatto le ha provocato fratture multiple.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella. La 57enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli in codice rosso, considerate le condizioni riportate nell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e chiarire le circostanze in cui si è verificato l’episodio.