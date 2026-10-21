Caro carburanti e caro vita, sui social circolano voci di un possibile blocco alla Rotonda Maradona

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Circolano sui social network notizie relative a un possibile blocco della circolazione alla Rotonda Maradona, in direzione Marano, nella zona di confine con Quarto, Giugliano e Villaricca. L’eventuale iniziativa sarebbe legata a una nuova protesta contro il caro carburanti e il continuo aumento del costo della vita, temi che continuano a pesare sulle tasche di tante famiglie e lavoratori.

Al momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni che necessitano di conferme ufficiali. Resta quindi da verificare se la protesta si svolgerà effettivamente e quali saranno le modalità dell’eventuale mobilitazione.

La preoccupazione principale riguarda, ancora una volta, le possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla quotidianità di chi deve spostarsi per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o far fronte agli impegni di ogni giorno.

La speranza è che a non pagare il prezzo più alto siano, come troppo spesso accade, i cittadini comuni: lavoratori e persone che, pur non avendo alcuna responsabilità nella situazione di disagio economico, rischiano di ritrovarsi bloccati nel traffico e di subire ulteriori disagi.













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