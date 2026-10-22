Caro benzina, preoccupazione per le ditte dei rifiuti nel Napoletano: a Marano nessuna criticità per ora

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Le preoccupazioni legate al costo della benzina interessano anche le ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti nell’area a nord di Napoli, tra cui Giugliano e Qualiano, dove l’aumento dei costi del carburante potrebbe incidere sull’organizzazione dei servizi.
A Marano, tuttavia, i commissari fanno sapere che, al momento, non si registrerebbero particolari problemi. Una situazione confermata anche dal curatore giudiziario della ditta, l’avvocato Di Stasio, che rassicura sul quadro attuale.
Resta alta l’attenzione sull’andamento dei prezzi del carburante e sulle possibili ripercussioni future sui costi del servizio di igiene urbana.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews