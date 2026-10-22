Marano, Izzo replica alle calunnie «Basta polemiche, i Volenterosi lavorano per un cambiamento vero»

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C’è qualcuno che preferiamo non nominare, perché il suo obiettivo sembra essere uno solo: alimentare polemiche, cercare lo scontro e conquistare visibilità. Un soggetto che, invece di confrontarsi con le idee, non fa altro che attaccare e offendere i cittadini, dimostrando scarso rispetto proprio per quelle persone che dovrebbero essere libere di scegliere, partecipare ed esprimere le proprie opinioni.

Da quando è nato il Movimento dei Volenterosi, una realtà nuova, inclusiva e una delle poche vere novità nel panorama politico maranese, questa persona non perde occasione per chiamarci in causa. Ogni giorno una polemica, ogni giorno un attacco. Un copione ormai ripetitivo, che non ci interessa alimentare.

È ossessione o forse paura? Forse ha capito che la strada non è così spianata come immaginava. Ha compreso che i cittadini non sono pedine da manovrare, ma persone che pensano con la propria testa, partecipano con entusiasmo e decidono autonomamente a chi affidare la propria fiducia.

In una Marano che porta il peso di cinque scioglimenti per infiltrazioni mafiose e di una politica troppo spesso dominata dai soliti nomi e dai soliti schemi, la nascita di un movimento nuovo, aperto e partecipato rappresenta un segnale di cambiamento che evidentemente qualcuno fatica ad accettare.

A questo soggetto diciamo una cosa molto chiara: noi facciamo la nostra strada, senza inseguire nessuno e senza lasciarci trascinare nelle sue polemiche. Delle sue provocazioni non ci importa nulla. Ci interessano Marano, i suoi cittadini e la possibilità concreta di costruire un futuro diverso.

E sulle nostre scelte non accettiamo lezioni da nessuno. Nelle future liste del Movimento dei Volenterosi non ci sarà spazio per soggetti borderline, né per chi non garantisca serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto delle regole. La coerenza viene prima delle convenienze elettorali.

La domanda, allora, è semplice: chi passa il proprio tempo a giudicare e attaccare gli altri può garantire altrettanta coerenza nella propria parte politica? Può affermare con la stessa sicurezza che nelle proprie liste non ci saranno situazioni discutibili? Da quello che si sente in giro, qualche dubbio è più che legittimo.Noi non abbiamo bisogno di offendere i cittadini per farci notare, né di inventare polemiche per esistere. Preferiamo parlare con le persone, ascoltarle e costruire insieme a loro.

Il Movimento dei Volenterosi non nasce per inseguire qualcuno, ma per dare a Marano un’alternativa credibile.

Chi vuole continuare con gli attacchi faccia pure. Noi continueremo a lavorare. Perché i cittadini meritano rispetto, non insulti. Marano merita un cambiamento vero, non l’ennesima guerra di polemiche.

La differenza sta tutta qui: c’è chi cerca visibilità attaccando gli altri e chi sceglie di costruire il futuro.

Non cerchiamo applausi a costo di piegare la schiena, né consensi facili costruiti sulla cenere della dignità. Il nostro è un progetto serio, radicato nel territorio e nelle sue persone, lontano dai riflettori accecanti del gossip politico. Crediamo nella politica come servizio concreto, non come vetrina per ambizioni personali.

Per questo, il Movimento dei Volenterosi resta fedele ai suoi principi: ascolto attivo, azione tangibile e rispetto assoluto per la comunità. Non siamo qui per fare rumore, ma per fare differenza. E la differenza, si sa, non si misura nelle virgolette dei giornali o nei tweet aggressivi, ma nei risultati che migliorano la vita quotidiana di chi abita Marano.

Restiamo in ascolto. Restiamo al lavoro. E continuiamo a credere, con forza e determinazione, che un futuro migliore sia possibile, se solo si smette di guardare alle ombre e si inizia a costruire sulla luce.

Michele Izzo













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