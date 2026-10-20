ESCLUSIVA GIUGLIANO, SALTA PAOLO CANNAVARO: LA SOCIETA’ DA’ FIDUCIA A TULINO ALMENO FINO ALLA GARA CON IL CATANIA

Saltata la pista che portava a Paolo Cannavaro, ancora in attesa di liberarsi dall’esperienza con la Federazione dell’Uzbekistan, il Giugliano ha deciso di puntare sulla soluzione interna, affidando la guida tecnica della squadra a Luca Tulino.
Il preparatore atletico, già in panchina nella vittoriosa gara di ieri contro il Foggia, resterà alla guida dei gialloblù almeno fino alla prossima sfida contro il Catania. È quanto filtra oggi in casa Giugliano, che ha scelto di concedere fiducia a Tulino in questa fase delicata della stagione.
La decisione rappresenta una soluzione temporanea, in attesa di ulteriori valutazioni. Dopo il match con il Catania, infatti, la dirigenza si riunirà per decidere come proseguire, valutando se confermare l’attuale assetto tecnico oppure intraprendere una strada diversa.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews