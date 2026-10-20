Rifiuti, sequestri alle aziende di Marano, Calvizzano e Grumo Nevano: oggi vertice in Prefettura

Nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge il settore dei rifiuti nell’area a nord di Napoli. Dopo il sequestro di quote societarie e conti correnti delle aziende Vittoria, Marano Ambiente e Angel, rispettivamente operanti a Marano, Calvizzano e Grumo Nevano, è in programma oggi una riunione in Prefettura per affrontare le criticità emerse dopo la nomina dei curatori giudiziari.

Al centro dell’incontro ci saranno le possibili ripercussioni dei provvedimenti sulle attività delle società e le questioni legate alla continuità dei servizi, in un settore particolarmente delicato per i Comuni interessati e per i cittadini.

La riunione servirà a fare il punto sulla situazione e a individuare le possibili soluzioni per affrontare le problematiche conseguenti ai sequestri e alla gestione affidata ai curatori giudiziari.